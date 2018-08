La truite grise de la réserve des Chic-Chocs

LAC SAINT-ANNE | Depuis de nombreuses années, la réserve faunique des Chic-Chocs en Gaspésie est reconnue parmi les meilleures destinations au Québec pour la chasse de l’orignal. Désormais, il faudra aussi l’inclure dans les meilleures destinations pour la pêche de la truite grise.

« Les pêcheurs locaux connaissent le potentiel du lac Sainte-Anne, mais pour les gens de l’extérieur, la pêche de la truite grise chez nous est assez inconnue, affirme le directeur de la réserve faunique Bermans Drouin. Le majestueux lac Sainte-Anne a un potentiel assez exceptionnel. Il est le seul de la région à pouvoir offrir la pêche de cette espèce. »

Effectivement, comme bien des amateurs de pêche, lorsque je pensais à la Gaspésie, je pensais davantage au saumon ou au bar rayé qu’à n’importe quelle autre espèce. J’étais loin de m’attendre à une pêche de qualité de la truite grise, en plein cœur de la réserve faunique des Chic-Chocs. Pour moi, la truite mouchetée était la reine de la région.

« Votre réaction est exactement la même que tous les autres pêcheurs qui nous visitent. Oui, le lac Sainte-Anne offre de la pêche de la truite mouchetée de qualité c’est certain, tout en offrant la possibilité de capturer des grises intéressantes. »

Conditions difficiles

Lors de notre passage, honnêtement, je ne croyais pas que nous allions capturer de poissons, truite mouchetée ou truite grise, en raison des conditions difficiles. Nous étions alors en plein cœur de la vague de chaleur qui a frappé la région en juillet dernier. Tout nous indiquait que nous ferions chou blanc.

Pour nous aider à découvrir la pêche de la grise sur le lac Saint-Anne, le directeur avait fait appel à un vieux pêcheur de la place qui connaît très bien le site, Jean-Guy Goupil. En quelques heures, en pêchant à l’aide de « down rigger », il nous fait capturer notre limite de truites grises.

Les cartes du lac Sainte-Anne que la réserve vous fournis démontrent qu’il y a des fosses importantes où la grise peut aller chercher la température d’eau dont elle a besoin. Avec au bout de la ligne un chapelet de couleur or suivi d’un poisson-nageur, notre guide nous a prouvé que sa réputation n’était pas surfaite. Des membres du groupe ont pu capturer de belles mouchetées sur un autre lac offert, dans le plan de pêche rattaché aux chalets du lac Sainte-Anne.

Un site amélioré

Principal site d’hébergement de la réserve, le secteur du lac Sainte-Anne a fait peau neuve. « Nous avons investi des centaines de milliers de dollars pour offrir aux amateurs de tout nouveaux chalets types de la Sépaq afin d’améliorer grandement notre offre d’hébergement, qui laissait un peu à désirer depuis des années, souligne le directeur. Aujourd’hui, nous sommes en mesure d’offrir de la qualité, sur un tout nouveau site qui répond mieux aux attentes des amateurs d’aujourd’hui. »

Effectivement, les chalets maintenant disponibles peuvent vous permettre de vivre un séjour en tout confort, avec tous les équipements nécessaires autant en groupe de pêcheurs qu’en famille.

Vous pouvez tout savoir sur les disponibilités, les coûts et les conditions d’un séjour de pêche dans la réserve gaspésienne, en rejoignant le bureau administratif au 418 797-5214. Vous pouvez aussi visiter le site www.sepaq.com ou encore téléphoner au 1-800-665-6527.

Hommage à la sauvagine

Samedi et dimanche, la Corporation de la sauvagine de L’Isle-aux-Grues présentera la 9e édition de son Hommage à la sauvagine. Plusieurs activités sont au programme pour souligner de façon spéciale, cette halte migratoire célèbre pour la grande oie des neiges. Compétitions de tir au pigeon d’argile et de tir à l’arbalète sont au programme. L’arbalète et les flèches seront fournies aux concurrents. Samedi soir, un souper-bénéfice aura lieu dans la salle à manger du Bateau Ivre avec encan silencieux et crié. Pour tout savoir sur l’événement, vous pouvez communiquer avec les gens de la Corporation au 418 241-6211 ou consulter le site : www.sauvagine-de-lisle.com.