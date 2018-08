Le bruit de mes nouveaux voisins a failli m’achever cet été

Début juillet, un couple avec deux enfants est venu s’installer en dessous de chez moi. Jamais je n’avais eu à me plaindre de mes anciens voisins. Mais là, ce fut infernal. Les enfants jettent des objets sur le sol et ça résonne jusqu’en haut. Les parents leur crient après, la fenêtre ouverte, et les laissent se chamailler sur le balcon comme s’ils étaient seuls au monde. Et je ne vous parle pas des samedis soirs où ils reçoivent parenté et amis autour du BBQ dans la cour.

Mes voisins de droite ne s’en plaignent pas puisqu’ils ont eux-mêmes des enfants qui jouent la semaine avec ceux d’en bas et qu’ils partent au chalet la fin de semaine. Mais moi je n’en peux plus. Qu’est-ce que je peux faire, Bon Dieu ?

Une aînée qui se sent lésée

La vie entre voisins est souvent difficile, mais je vous signale que les municipalités ont des règlements pour encadrer le bruit. Vous n’avez qu’à vous adresser à votre mairie. Mais avant tout, avez-vous tenté de parler à vos voisins de ce qui vous agace ? Peut-être les rendriez-vous conscients des nuisances qu’ils vous imposent !