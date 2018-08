Le golf dans l’ADN des Dao

« C’est la cerise sur le sundae. Je suis plus que contente d’être ici et je m’estime très chanceuse d’avoir cette opportunité, a témoigné Céleste aux abords du vert de pratique lorsque rencontrée par Le Journal de Montréal au club de golf Wascana, mercredi.

Une saison de golf est synonyme de défis et d’organisation dans la maison de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot. Les parents, Duc et Annie, trimballent les enfants à travers le Québec et l’Amérique du Nord en suivant un calendrier d’une complexité inouïe afin que chacun trouve son compte et respecte ses engagements. Quand l’un est avec Céleste, l’autre est avec Malik. Mais le golf rassemble les Dao même s’ils ne sont pas toujours ensemble. Le sport a développé leur immense complicité en tissant de solides liens.