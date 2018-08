Le Journal et TVA poursuivent le Conseil de presse

Le Journal de Montréal et TVA ont déposé une requête en Cour supérieure pour forcer le Conseil de presse à cesser de rendre à leur sujet des décisions « biaisées » et sans valeur légale, et réclament 200 000 $ en dommages pour atteinte à leur réputation.

Depuis plus de huit ans, ni Le Journal de Montréal ni TVA ne font partie de ce « tribunal d’honneur » qui traite les plaintes visant les médias au Québec. Et même s’il n’est ni un syndic ni un comité de discipline, il s’est « lui-même octroyé un rôle similaire », est-il déploré dans le document de cour.

Or, les « décisions » rendues par cet organisme peuvent manquer de rigueur et être arbitraires, indique la poursuite qui donne en exemple deux cas récents.

Vraie citation

Ainsi, au printemps dernier, le Conseil de presse avait « sévèrement blâmé » Le Journal pour une soi-disant citation inventée dans un article concernant les inondations l’année précédente.

« Une enquête sérieuse de la part du Conseil de presse aurait notamment permis de révéler que la citation [...] fut recueillie par le journaliste-photographe de l’Agence QMI », est-il indiqué dans le document de cour, accusant du même coup l’organisme d’avoir rendu une « ‘décision nécessairement bâclée » qui a pourtant été reprise par plusieurs médias.

Puis, en avril dernier, le Conseil de presse a retenu un grief contre le chroniqueur Richard Martineau à propos d’une chronique où il exprime son opinion concernant les enfants-soldats.

« Liberté d’opinion »

Cette décision est « non seulement arbitraire et contraire à la liberté d’opinion mais aussi contraire au bon sens et à la logique », peut-on lire dans le document de cour, reprochant à l’organisme de porter atteinte aux droits du Journal et de TVA, qui sont libres de ne pas s’y associer.

« La faute du Conseil de presse est aussi exacerbée par le fait que cet organisme privé se présente comme étant représentatif de la scène médiatique québécoise, alors que la réalité est tout autre », peut-on lire dans le document de cour.

La poursuite soutient que le Conseil de presse porte atteinte à la réputation des deux médias qui rejoignent près de 6 millions de Québécois.

« Nous sommes brimés dans notre droit de ne pas nous associer à cette organisation, un principe garanti par la Charte des droits et libertés de la personne », a souligné par voie de communiqué Dany Doucet, vice-président, Information, Agence QMI, et aussi rédacteur en chef du Journal de Montréal.

Le vice-président de TVA Nouvelles et TVA sports, Serge Fortin, rappelle pour sa part que les chaînes de télévision sont déjà assujetties aux normes du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

Mais même si Le Journal et TVA ont saisi la Cour supérieure du Québec pour que le Conseil de presse cesse de se pencher sur les cas les concernant, le document de cour rappelle que personne ne s’oppose à ce qu’il continue d’exercer son rôle auprès des médias qui en sont membres.

« Le législateur québécois a plutôt choisi de laisser aux justiciables qui se sentent lésés par un journaliste ou un média d’information de recourir aux tribunaux judiciaires », peut-on lire dans le document de cour.

M. Doucet et M. Fortin rappellent d’ailleurs que « tous les médias ont une responsabilité à l’égard du public et doivent exercer leur travail selon les droits et obligations qui régissent » la profession.

« Les tribunaux sont cependant les seules instances pouvant porter un jugement impartial », concluent-ils.