Le pont oublié

Il y a un an, la rumeur voulait que le gouvernement fédéral soit prêt à reprendre la propriété du pont. Il l’aurait ainsi confié, après négociations avec le CN, à la société d’État fédéral qui est responsable notamment des ponts Jacques-Cartier et Champlain, à Montréal. Rien de tout cela ne s’est toutefois concrétisé.

En attendant, ce dernier continue, avec la même passion, de présenter des conférences sur le sujet. Partout, les gens lui disent à quel point ils sont scandalisés de voir que rien ne se passe dans le dossier. « Je sens une grande volonté populaire. Les gens me disent qu’ils n’en reviennent pas qu’on ne fasse rien pour le pont, qu’il n’y ait pas plus de volonté politique », déplore-t-il.

En attendant, le pont demeure la propriété du CN, et l’entreprise privée refuse toujours de rendre publics les rapports d’inspection effectués sur l’infrastructure. Il en résulte des sorties d’experts en tous genres, et l’inquiétude est bien réelle. On ne sait pas non plus quelle est la durée de vie estimée du pont.