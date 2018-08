Le préavis de cessation d'emploi

Steve Proulx - 37e AVENUE

Tout salarié à l'emploi depuis moins de trois mois peut être remercié sans préavis, selon les normes du travail en vigueur au Québec. Il doit cependant y avoir une raison valide pour congédier un employé, affirme Alexandre Dumouchel. « Il existe un mythe sur la période de probation, car on pense qu'on n’a aucun recours en cas de congédiement, explique-t-il. Les travailleurs sont cependant protégés des pratiques interdites, c'est-à-dire s'ils croient avoir été congédiés pour avoir exercé un de leurs droits, par exemple exiger d'être payés pour leurs heures supplémentaires. »

L'employeur peut cependant mettre fin à la relation de travail s'il n'est pas satisfait de la qualité du rendement de sa recrue ou ne voit pas celle-ci s'intégrer à son organisation dans le futur. Durant la période cruciale, arborez donc votre plus beau sourire et montrez ce que vous avez dans le ventre. Et surtout, ne changez pas d'attitude une fois le cap des trois mois dépassé!