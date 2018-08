Lebœuf et Hivon dans Mont Foster

Laurence Lebœuf et Patrick Hivon tiendront la vedette de Mont Foster, un thriller psychologique réalisé par Louis Godbout, a appris Le Journal.

Professeur de philosophie au cégep du Vieux-Montréal, le cinéaste a signé le scénario du film The Gift, un drame anglophone mettant en vedette Katie Holmes et Patrick Stewart, tourné en 2017 à Montréal.

En entrevue, Laurence Lebœuf parle d’un huis clos. « On ne sait pas trop pourquoi, mais il y a quelque chose d’étrange qui plane, indique l’actrice. Tout au long du film, des choses bizarres arrivent. Et peu à peu, on découvre le drame qui a poussé les personnages à trouver refuge. »