Les Marlins malmènent les Yankees

Miguel Rojas a réussi une longue balle bonne pour trois points et les Marlins ont vaincu les Yankees de New York au compte de 9-3, mercredi à Miami.

Outre Rojas, Austin Dean (simple) et Yadiel Rivera (double) ont tous les deux été à l’origine d’un point lors de la sixième manche. La frappe de Rivera a par ailleurs mis fin à la journée de travail du partant Lance Lynn (8-9).

L’artilleur a finalement cédé cinq points, neuf coups sûrs et un but sur balles en cinq manches et un tiers sur la butte.

Trevor Richards a quant à lui concédé deux points, trois frappes en lieu sûr et trois buts sur balles en cinq manches et un tiers. Il a également effectué neuf retraits sur des prises. La victoire est toutefois allée au dossier de Jarlin Garcia (2-2).

JT Riddle a également expédié une balle dans les gradins dans la victoire. Neil Walker a pour sa part produit deux points dans le clan adverse.

Cette défaite a mis fin à une séquence de quatre gains des Bombardiers du Bronx.