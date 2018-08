L’euthanasie du pitbull de Montréal-Nord officiellement ordonnée

L’arrondissement de Montréal-Nord a ordonné aujourd’hui l’euthanasie du chien de type pitbull qui a mordu six personnes, dont quatre enfants, dimanche dernier.

L’arrondissement n’a pas attendu l’évaluation comportementale du chien dangereux pour signer le document d’euthanasie qui sera remis à la gardienne de l’animal.

Voici un extrait du message envoyé à la propriétaire de l’animal :

«Pour faire suite aux événements survenus le 19 août 2018, le chien mâle dont vous avez la garde est déclaré dangereux pour la sécurité du public.

Il est ordonné conformément à l'article 32 du Règlement sur le contrôle des animaux (16-060) que ce chien soit euthanasié.

Ce chien se trouvant présentement en observation à la SPCA de Montréal sera euthanasié sur place à nos frais, et ce, au plus tard le 31 août. Ce délai prend en considération la demande du MAPAQ (ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec) de maintenir l'animal en vie pour une durée d'incubation de dix jours afin de procéder à la vérification concernant la rage.

La SPCA conservera la garde du chien jusqu'à l'euthanasie dans un environnement très sécuritaire pour éviter toutes récidives.»

Une enquête est en cours pour déterminer si des accusations de négligence criminelle doivent être portées dans cette affaire.

La fillette blessée à la tête est sortie lundi de l’hôpital avec 16 points de suture alors que le garçon de 7 ans mordu gravement au bras s’y trouverait encore.