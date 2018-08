L’excès de partisanerie est une maladie mentale

Le véritable ennemi, c'est l'esprit réduit à l'état de gramophone, et cela reste vrai que l'on soit d'accord ou non avec le disque qui passe à un certain moment.

-George Orwell



L’élection sera déclenchée demain matin. Le 1er octobre prochain, nous pourrons connaître l’identité de notre prochain gouvernement.

Jusqu’à cette date, ce qui devrait être un moment d’élévation du niveau du débat en sera plutôt un de lançage de boue et d’échanges de slogans et de commentaires partisans (souvent bourrés de fautes), le tout nous donnant envie d’hiberner jusqu’au 2 au matin.

Enfin, c’est déjà le cas, mais une période électorale n’est en rien une période d’apaisement des passions. Avant les réseaux sociaux, on avait moins conscience de l’existence de ces hordes de petits robots programmés pour marquer dans leur propre but et nuire à leur cause. Et Dieu nous en gardait.

Je précise au passage que je salue ceux et celles qui s’engagent en politique. J’ai jadis moi-même été militant, et je ne veux aucunement sembler dévaloriser l’implication pour une formation ou une autre. J’ai des amis dans chaque parti, ils seront dès demain en campagne électorale, et je tiens à leur souhaiter bon succès. C’est un très beau moment de travail d’équipe. Pierre Bourgault disait d’ailleurs qu’il était partisan, mais qu’il se disait parfois qu’il avait raison de l’être.

Si je salue la figure du militant, le robot partisan est une véritable plaie, un caillou dans le soulier qui ne veut pas partir, une mouche à m*rde que le plus puissant des insecticides ne semble pas à même de tuer. Pas tuables, on se dit que s’ils utilisaient toute cette énergie à bon escient, pour véritablement servir leur cause, leur parti serait déjà en tête de peloton. Mais c’est au-dessus de leur capacité.

Le robot partisan pardonnera tous les revirements à son parti, prêt à dire une chose et son contraire. Il brûlera demain ce qu’il chérissait hier, si son chef a décidé de changer sa position officielle. Alors qu’il vous traitait de traître et de vendu parce que vous avanciez un point de vue divergeant de celui du parti, il clamera que ce dernier est désormais génial quand le parti l’aura adopté.

Dès qu’il a choisi à quel parti se greffer, il décide de jeter aux poubelles les exigences de base de l’esprit critique et s’impose comme logique mentale que hors du parti, point de salut. C’est pourquoi il a besoin de savoir impérativement pour qui vous votez. C’est sa manière de vous classer d’avance dans sa petite grille mentale. Peu importe ce que vous direz ensuite, il discutera du messager, jamais du message.

Petite suggestion amicale : dans le cas où vous aviez maille à partir avec un triste individu de la sorte, n’embarquez pas dans son jeu, et ce, pour trois raisons. D’une part, vous ne lui devez aucune explication ou justification. D’autre part, le seul fait qu’il vienne vous invectiver est une preuve en soi de votre supériorité intellectuelle sur lui. Finalement, même s’il n’est pas très mal malin, vous ne gagnerez jamais contre lui. Il envisagera toutes les contorsions possibles, y compris les plus ridicules, pour prouver son point.

Le robot partisan vous reprochera de manquer de sens de l’humour si vous émettez des doutes sur une publicité à caractère comique de son parti, mais il viendra verser son vomi dès que vous oserez ironiser sans malice sur un geste posé par ce même parti.

En cette ère d’informatisation, on comprend le besoin pour les partis d’avoir des machines à leur service. Mais il serait peut-être temps que ces robots soient reprogrammés, parce qu’ils sont redoutablement efficaces pour se tirer dans le pied.

Quand les lignes de communication du parti deviennent le seul cadre de « réflexion », on assiste à la démission pure et simple de la pensée.

Bonne campagne, là !