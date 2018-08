Michel Legrand à Montréal

Michel Legrand sera de passage au Canada l’an prochain. Le compositeur français oscarisé présentera son tout nouveau spectacle, Un soir à Hollywood, à Montréal, Québec et Ottawa en juin 2019, a appris Le Journal.

Il y a quelques années que Michel Legrand n’a pas posé ses valises au Québec, « beaucoup trop longtemps », même, selon lui.

« J’ai tellement de souvenirs formidables chez vous, comme mes journées de pêche dans le Grand Nord. C’est tellement un bel endroit. Je ne sais pas pourquoi je n’y suis pas allé plus souvent », déclare le compositeur de 86 ans en entretien téléphonique avec Le Journal.

Oeuvres revisitées

Le compositeur français s’apprête donc à remédier à la situation. Le printemps prochain, Michel Legrand renouera avec ses fans québécois et ontariens avec Un soir à Hollywood, un spectacle au cours duquel il revisitera certaines de ses plus grandes œuvres composées pour le cinéma, en compagnie de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières.

Tout au long du spectacle, des extraits de films accompagnant chacune de ses compositions seront projetés sur grand écran, permettant aux spectateurs de se remémorer les images et les mélodies des célèbres Parapluies de Cherbourg, mais également de L’affaire Thomas Crown, de L’été 42 et de Yentl, les œuvres qui lui ont permis de remporter trois Oscars au cours de sa carrière.

Michel Legrand profitera également de l’occasion pour rendre hommage à deux grandes stars ayant marqué sa carrière : le défunt acteur Steve McQueen et la chanteuse Barbra Streisand.

« Ce sont deux personnes que j’ai côtoyées et qui sont devenues des amis. Alors je voulais leur accorder une importance particulière dans ce spectacle », explique-t-il.

Le compositeur ne tarit d’ailleurs pas d’éloges au sujet de Barbra Streisand, avec qui il a collaboré pour Yentl, il y a 35 ans.

« Je l’ai vue travailler avec d’autres musiciens et elle était infernale ; elle n’aime rien et elle crie. Mais, avec moi, elle est comme une petite fille. Je sais qu’elle m’aime bien, et elle m’admire, alors elle est très simple avec moi. Et elle a une voix extraordinaire », raconte Michel Legrand.

Retraite ?

À 86 ans, le célèbre compositeur français n’a donc pas l’intention de se retirer de sitôt. Michel Legrand vient tout juste d’achever la musique de The Other Side of the Wind, un film inédit tourné par le regretté cinéaste Orson Welles et récemment acquis par Netflix, après avoir passé plus de 40 ans sur les tablettes. Avant d’arriver au Québec l’an prochain, il est attendu dans différentes villes d’Europe, de la France à l’Espagne, en passant par la Grèce et l’Angleterre.

« Je reviens d’une tournée au Japon et je suis dans une forme olympienne. Alors la vie est belle », conclut-il en riant.

Michel Legrand sera en spectacle au Centre national des arts d’Ottawa le 8 juin, à la Place des arts de Montréal le 9 juin et au Grand Théâtre de Québec le 12 juin 2019. Les billets seront mis en vente samedi.