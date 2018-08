Comme disait ma grand-mère, « s’il y a plus de gens à souper que prévu, on forcera sur les patates ».

S’il est vrai que la pomme de terre a aidé ma grand-mère à nourrir sa grande famille et a sauvé des peuplades de la famine, il est tout aussi vrai qu’elle m’aide énormément en cuisine et devient un élément clé de plusieurs recettes. La pomme de terre, souvent trop banalisée, sait devenir un outil et une amie lorsqu’elle se laisse transformer en petits régals. C’est donc avec une grande joie que je vois arriver chaque année les patates qui deviennent des plats originaux sous ma fourchette.

Les beignets de pommes de terre que je vous propose aujourd’hui deviendront l’un des plats favoris de votre famille. Farcies de champignons et de fromage, elles se savourent seules avec une sauce et accompagnent tout aussi bien un poulet grillé ou un rôti de porc.

La poutine réinventée n’a rien à envier à sa version originale : sa sauce et son accompagnement raviront même les traditionalistes. Elle est née d’un reste de pommes de terre, un reste de tomates et d’un peu de fromage. Un peu de sauce et l’affaire est dans l’assiette !

Bonne patate !

Beignets de pommes de terre aux champignons

Photo courtoisie

Demandez de l’aide aux enfants, car il faut un peu de travail pour façonner les boulettes.

Portions : 8

Préparation : 45 minutes

Cuisson : 40 minutes

Réfrigération : 1 heure

Ingrédients

60 ml (¼ tasse) de crème légère 15 %

65 g (2 oz) de champignons séchés, émiettés

4 grosses pommes de terre, pelées

3 gros œufs, battus

3 c. à s. de farine tout usage

3 c. à s. de brisures de truffe à l’huile d’olive

3 c. à s. de parmesan râpé

300 g (2 tasses) de chapelure fine

250 ml (1 tasse) d’huile végétale

Sel et poivre

Sauce

125 ml (½ tasse) de mayonnaise

125 ml (½ tasse) de crème fraîche

1 c. à s. d’estragon finement haché

1 c. à t. de pâte de champignons

Méthode

1. Dans un bol, mélanger la crème et les champignons. Laisser macérer 30 minutes.

2. Dans une casserole d’eau froide salée, cuire les pommes de terre environ 25 minutes.

3. Égoutter les pommes de terre. Transférer dans un grand bol. Écraser les pommes de terre à la fourchette. Incorporer 1 œuf battu, la farine et le mélange crème champignon. Ajouter le parmesan et la moitié de la chapelure. Saler et poivrer généreusement. Mélanger. Façonner des boulettes avec le mélange.

4. Passer chaque boulette dans le reste des œufs battus. Les rouler dans le reste de la chapelure en pressant légèrement pour bien faire adhérer. Les déposer sur une assiette. Réfrigérer 1 heure.

5. Préparer la sauce en mélangeant tous les ingrédients dans un bol.

6. Retirer l’assiette du réfrigérateur. Dans un grand poêlon (ou une friteuse), faire chauffer l’huile. Ajouter les boulettes et faire frire environ 8 minutes à feu moyen vif, en les retournant souvent.

7. Transférer les beignets sur du papier absorbant. Les servir avec la sauce.

Poutine réinventée

Photo courtoisie

Une très belle façon d’utiliser les restes. Poivrez généreusement !

Portions : 4

Préparation : 10 minutes

Cuisson : 15 minutes

Ingrédients

3 c. à s. de beurre

12 petites pommes de terre, cuites et coupées en moitiés

1 poireau, coupé horizontalement

500 ml (2 tasses) de sauce BBQ préparée

1 c. à t. de sauce Worcestershire

2 c. à s. de crème légère 15 %

110 g (4 oz) de parmesan en tranches fines

Sel et poivre

Méthode

1. Dans un poêlon, faire fondre 2 c. à s. de beurre. Ajouter les pommes de terre et faire revenir environ 7 minutes à feu moyen. Saler et poivrer. Arroser de sauce BBQ et de sauce Worcestershire. Couvrir et laisser reposer.

2. Dans un autre poêlon, faire fondre le reste du beurre. Ajouter les poireaux et faire revenir 5 minutes. Ajouter les tomates et cuire 3 minutes.

3. Répartir les pommes de terre et la sauce dans des assiettes chaudes. Garnir de poireaux, de tomates et de parmesan. Servir.