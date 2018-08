Montréal : le débat sur les calèches ne date pas d’hier

Au moment où Montréal interdit aux calèches de circuler sur son territoire à partir de 2020, par l’intermédiaire d’un règlement adopté, mardi, une chercheuse constate que l’histoire se répète dans la métropole depuis plus d’un siècle.

«Ces débats actuels entourant la présence des calèches ou simplement des chevaux dans la métropole, c'est le miroir d'un conflit qui persiste depuis une centaine d'années», explique Catherine Paulin, qui a écrit récemment un mémoire de maîtrise en histoire à ce sujet.

Difficile d’imaginer des vaches, des porcs, des moutons et des chevaux dans les rues de la ville à l’heure actuelle. Pourtant, il y a plus de 100 ans, ces animaux faisaient partie du paysage urbain.

«On peut dire que les débats sur la place des animaux et des chevaux dans la ville s’intensifient avec l’industrialisation grandissante vers 1860», explique-t-elle.

Autrefois indispensables

Les travaux de Mme Paulin, qui lui ont valu un prix d’histoire du gouvernement du Canada, s’attardent plus précisément aux relations d’interdépendance entre les Montréalais et les chevaux.

«En 1900, on aurait difficilement cru que Montréal n’aurait presque plus de chevaux dans ses rues un jour, indique la chercheuse. C’est eux qui transportaient la marchandise, les humains et qui façonnaient en partie l’urbanisation de la métropole. Ils étaient “la machine” faisant fonctionner la ville à cette époque.»

«En même temps, déjà au début du 19e siècle, le cocher et son cheval étaient très critiqués aussi, poursuit-elle. On le réglementait et on tolérait qu’il circule, mais pas qu’il s’arrête par exemple dans des endroits plus bourgeois comme le parc du mont Royal.»

Au fil de sa recherche, l’étudiante a découvert dans les archives de Montréal de l’époque plusieurs plaintes de citoyens envoyées aux autorités policières par rapport à l’odeur des cochers, du dérangement causé par les chevaux et les risques de maladie que ces animaux pouvaient transmettre.

Nuisance publique

Catherine Paulin souligne aussi que la Ville de Montréal commence à être de plus en plus stricte et contraignante envers les chevaux et les animaux en général à la fin du 19e siècle.

À ce moment, plusieurs règlements et rapports annuels de la métropole laissent sous-entendre que les bêtes sont devenues une nuisance publique.

«Il commençait à avoir une dichotomie entre la ville et la campagne, raconte Mme Paulin. C’est au moment de l’industrialisation, les animaux sont considérés différemment et avec toutes les contraintes réglementaires, ils quittent les milieux urbains pour s’installer hors de la ville.»