Parcours sensoriel d'«Odysseo»: une expérience unique pour des enfants malvoyants

Grâce à un parcours sensoriel créé spécialement pour eux, une dizaine de jeunes malvoyants de la Fondation des aveugles du Québec ont pu vivre l'expérience «Odysseo» autrement, mercredi après-midi, sous la grande tente du chapiteau équestre installé au pied du pont Jacques-Cartier.

Proposée pour la première fois à Montréal, cette visite d'un peu plus de 60 minutes était destinée à des enfants de 8 à 17 ans atteint de pertes ou d'absence des capacités visuelles.

Plusieurs stations d'accueil avaient été bâties afin de solliciter les sens autres que la vue. Après avoir fait un saut à l'écurie pour sentir les odeurs associées aux chevaux, les visiteurs ont rencontré musiciens et acrobates africains pour une session de musique.

Effet thérapeutique

Puis, les enfants ont aidé à préparer trois des 70 vedettes équestres du spectacle en les caressant et les brossant. Greco, un étalon espagnol pure race de 14 ans prenait particulièrement plaisir à être l'un des centres d'attention.

C'était donc l'occasion rêvée pour Yigit, 8 ans, de vaincre sa peur. La rencontre a permis d'assister à un gros câlin. «Ça m'a donné des frissons», «c'était grandiose, majestueux!», s'est extasié Steve Joseph, directeur des loisirs de la Fondation des aveugles du Québec, parlant de «sensibilisation exemplaire de ce qu'on peut faire avec les animaux.»

Photo Agence QMI, MARIO BEAUREGARD

«J'aimerais ça avoir un cheval!», a quant à lui lancé Mathis Valois, 13 ans. Enthousiaste et énergique était l'adolescent qui a perdu la vue de son oeil gauche à un an en raison d'un décollement de la rétine et dont l'oeil droit à subi le même sort en 2015.

C'est pour être témoin de tout ça que Yoan Lévesque, cascadeur acrobate et tête d'affiche d'un numéro de voltige équestre d'«Odysseo», accueille ainsi des jeunes. «À toutes les fois qu'on fait cette célébration, cette présentation, ça fait vraiment plaisir de voir le visage des jeunes quand ils s'approchent et touchent le cheval. T'as l'impression de redonner», a-t-il dit.

Après avoir enfourché de vraies selles posées sur de petites bottes de foin – une autre initiative très réussie –, le groupe a été convié à toucher aux costumes des artistes et à vibrer au rythme des allures des chevaux pour une finale sonore soutenue. L'attention était à son comble.

Incontournable

Selon Steve Joseph, il était impératif de répondre oui à l'invitation de la troupe de Cavalia qui a préparé cette visite avec soin. «Il fallait faire vivre ça aux jeunes. Ils vont avoir une sensibilisation, parce que c'était aussi zoothérapeutique.»

Sans hésitation, il a précisé qu'aucune expérience n'est impossible avec ces enfants. «Si je fais du parapente, du ski alpin et du parachute avec ma gang, pourquoi ne serait-on pas capable de faire autre chose? J'ai déjà loué un karting au complet et ce sont eux qui conduisaient... ¨Sky is the limit¨.»

Porté par une nouvelle vague de supplémentaires, le spectacle «Odysseo» sera présenté jusqu'au 30 septembre, ce qui porte à 61 son total de représentations à Montréal cet été.