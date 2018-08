Avouez-le ! Vous vous êtes lancé(e) dans la lecture de cette chronique un peu attiré(e) par le titre. Dites oui, sinon j’ai raté mon coup ! Le titre était donc Plein de m... ansuétude. Oui, de mansuétude pour ceux qui emploient la locution « plein de » ou « tout plein de » pour signifier beaucoup de, énormément de, une douzaine de ou un millier de, comme le disait récemment un lecteur, M. Lalancette. Ou qui utilisent cette tournure pour remplacer une foule de, un grand nombre de, une multitude de, une variété de, une grande quantité de, etc. Une expression qui est associée à autant de termes remplaçants attestés sert-elle à quelque chose ? Certes pas à meubler le langage soigné. La formule est pourtant validée. Admettons qu’elle peut aider à colorer le langage familier... seulement. Dans une formule comme « des larmes plein les yeux », plein est une préposition et ne s’accorde pas. Mais on écrira évidemment « les yeux pleins de larmes », « la bouche pleine de reproches », « les oreilles pleines de bruits parasites ».