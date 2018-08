Programmation tout feu, toute femme à Canal Vie

Canal Vie célébrera la femme en 2018-2019. Des sept nouvelles productions originales que la chaîne proposera à compter du 3 septembre, six s’intéressent au quotidien de la gent féminine ou ont des femmes comme principales têtes d’affiche.

C’est notamment le cas de «Josée Boudreault plus forte que l’AVC» (lundi, 21 h, dès le 3 septembre), un documentaire qui exposera le parcours de l’animatrice – épaulée de son conjoint, Louis-Philippe Rivard, et de ses trois filles – dans le cheminement qui suit l’accident vasculaire cérébral qu’elle a subi en 2016.

Mélanie Maynard sera le pilier du «Club Mel» (jeudi, 21 h, dès le 6 septembre), magazine où on débattra de diverses opinions au moyen d’échanges humoristiques, d’anecdotes personnelles ou de témoignages de spécialistes. De nombreux collaborateurs, dont Antoine Vézina, Rosalie Bonenfant, Tammy Verge, Kim Rusk, Maxim Martin, Rémi-Pierre Paquin et Geneviève Pettersen, seront de la partie.

Le docu-réalité «Mères à boutte» (mercredi, 21 h, dès le 5 septembre) plongera dans la réalité de cinq mamans bien de leur temps, actives et occupées, dont Marie-Ève Piché et Maude Michaud, des blogues «Maman Caféïne» et «La parfaite maman cinglante». Les cheffes de clan confronteront leurs points de vue avec autodérision sur différentes situations de la vie familiale.

Autre projet relatif à la parentalité, «L’unité des naissances» (mercredi, 21 h30, dès le 5 septembre) offrira un accès privilégié au Département d’obstétrique-gynécologie du CHU Sainte-Justine, auprès du personnel médical, des mères et de leur poupon.

Quant à la colorée avocate Anne-France Goldwater, elle ira à la rescousse de couples en difficulté dans «Goldwater à l’écoute» (lundi, 21 h, dès le 15 octobre).

Photo Courtoisie, Canal Vie

Dans «Les gratteux» (lundi, 19 h 30, dès le 3 septembre), Marie-Christine Proulx et Gildor Roy dévoileront mille et un trucs pour économiser au quotidien, à partir de révélations «d’informateurs secrets» de différents commerces, de recettes à concocter soi-même, d’analyses des meilleurs moments pour acheter certains produits, etc.

Photo Courtoisie, Canal Vie

Yve Lavigueur, de la célèbre famille du même nom, rencontrera enfin des gagnants de gros lots à la loterie qui lui confieront leurs splendeurs et misères dans «Ça change pas le monde» (vendredi, 19 h 30, dès le 7 septembre).

Canal Vie, accessible en débrouillage du 28 août au 2 octobre, présentera aussi 13 nouvelles acquisitions étrangères, et misera en outre sur les retours de «On efface et on recommence», «Tous pour un chalet!», «La famille Groulx», «C’est quoi ton plan?» et «Ouvrez, on ne sait jamais!»