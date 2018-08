Québec solidaire promet 72 millions $ pour l'aide juridique

MONTRÉAL – Québec solidaire s'est engagé, mercredi, à aider un plus grand nombre de personnes à faible revenu à avoir accès au système de justice en devenant admissible à l'aide juridique.

Selon le parti, 14 000 demandes d'aide juridique ont été formulées en 2016-2017 au Québec. Du nombre, seules 9000 ont été acceptées.

Pour aider un plus grand nombre de personnes à obtenir de l'aide juridique, Québec solidaire s'est engagé à bonifier le programme avec un montant de 72 millions $. Cette somme «permettrait non seulement de payer convenablement les avocats qui prennent les mandats d’aide juridique, mais aussi d’étendre l’accès de ces services à tous les gens qui en ont besoin», a fait valoir la candidate de QS au poste de première ministre, Manon Massé.

En date du 31 mai 2018, une personne vivant seule ne doit pas avoir un revenu brut annuel supérieur à 21 840 $ pour espérer obtenir de l'aide juridique. Ce montant grimpe à 28 525 $ pour une personne seule vivant avec deux enfants ou plus et à 35 813 $ pour une famille formée de conjoints avec deux enfants ou plus.

Ces seuils sont trop peu élevés, a déploré QS, en rappelant que Québec a terminé la dernière année financière avec un excédent de 2,3 milliards $. «Que les libéraux refusent de s’engager à investir pour améliorer l’accès à l’aide juridique prouve bien que leurs priorités ne sont pas du côté du peuple ni des moins fortunés», a dénoncé Mme Massé.