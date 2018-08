Avouez. Vous ne vous souvenez pas d’un été aussi enjôlant, aussi chaud, aussi ensoleillé. Je sais, je sais, des agriculteurs manquent d’eau, mais on est en période de raffinement. L’an prochain, il pleuvra doucement que la nuit et il y aura moins de canicules. Mais, pour le mortun des commels, c’est dangereusement parfait parce qu’on s’habitue. On est là à planifier des jours d’avance comme si on était certain que le mauvais temps n’apparaîtra plus jamais. Même ma trouvaille de l’été, le radar météo de Météomédia, ne me sert plus tellement le ciel n’offre que du soleil, le paroxysme. Tout le monde a eu des vacances de rêve dans un Québec qui avait des allures mexicano-dominico-guadeloupéennes. Je suis certain que les ouvriers du nouveau pont Champlain n’ont pas été capables d’accuser une seule journée de retard à cause des intempéries. Les parcs aquatiques ont été bondés tout l’été, les touristes n’ont jamais eu à sortir leur petite laine et les terrasses terrassaient à fond mon Léon.

ÇA POUSSE

Babouneuse dès le début, Eugénie la diva n’a pas fait long feu, les Alouettes sont à chair de poule, l’Impact titube et aucune surprise agréable n’est venue du Centre Bell, mais au moins la mère Nature est de notre bord. Avez-vous vu ? Les tomates, les bleuets, le blé d’Inde et les candidats poussent partout. Et croyez-vous que le pot qui pousse en secret et en stand-by n’est pas aux anges ? Il se croit au Maroc.

Quand tu dis que Jean Charest sort la tête, l’eau doit être basse en tabarnouche !

Un été inoubliable. J’ai même vu des ados qui jouaient dehors.

MERCREDIAGE

Le gars qui textait en moto serait rendu en Gaspésie. Il s’en allait à Québec, mais il a raté toutes les sorties.

On vieillit. Quand tu dis que Barbie est rendue sur le Botox.

« Il est faux de prétendre que je suis homoford. » (Legault dans son F-150)

Rentrez chez vous, Monsieur Charest. Le Festival Juste pour rire est terminé.

J’adore passer des heures avec les enfants. Le problème c’est quand ils se réveillent.

À DEMAIN

Dis-moi pas qu’en plus on va chasser en manches courtes.