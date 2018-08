Sébastien Boucher, synonyme de constance

Sébastien Boucher est comme le bon vin, il vieillit bien. À preuve, le vétéran québécois a atteint le plateau des 100 coups sûrs pour une troisième saison d’affilée face aux Capitales plus tôt cette semaine, et à l’entendre, seule une offre pour diriger les Champions pourrait le pousser à la retraite malgré son éternelle constance dans la boîte du frappeur.

Avant la troisième rencontre de la série au Stade Canac, le Gatinois de 36 ans avait obtenu 101 coups sûrs tout en se pavanant avec une ronflante moyenne au bâton de ,324. Il s’agit de la cinquième fois de sa carrière depuis qu’il a joint les rangs de la Can-Am avec les Capitales en 2009 qu’il parvient à la centaine. Même après toutes ces années, Boucher s’efforce toujours de faire ses devoirs avant de se présenter à la plaque,

«Mon éthique de travail est là, surtout pendant la saison, et je prends beaucoup de fierté à être un bon frappeur. C’est quelque chose que je prends à cœur et c’est très important pour moi d’avoir des bonnes apparitions au bâton jour après jour, notait en entrevue le joueur et instructeur des frappeurs des Champions.

«J’ai un peu moins de puissance [...] Je n’essaie pas de dire que je suis bon et que c’est facile. J’étudie les lanceurs, j’essaie de voir ce qu’ils vont me lancer et je m’ajuste avec cela. Mon approche au bâton fait que j’ai du succès.»

Son nouveau rôle comme frappeur désigné à temps plein cette saison a également contribué à ce qu’il conserve la même cadence au bâton. «C’est sûr que ça aide le corps! Si j’avais joué une saison complète dans le champ, je pense que j’aurais manqué pas mal de matchs», a lancé ce choix de septième ronde des Mariners de Seattle en 2004 en riant.

Une dernière saison ?

Est-ce que cette 14e saison dans le baseball professionnel signifiera le chant du cygne pour l’ancien des Capitales ? Son destin dépendra de la décision du vénérable gérant des Champions, Hal Lanier, de poursuivre à exercer ses fonctions ou non, lui qui est âgé de 76 ans. Boucher a déjà été désigné pour prendre la succession de Lanier à sa retraite.

«J’ai encore la passion, mais je pense à l’aspect d’entraîneur. C’est quelque chose qui m’intéresse et si cette option-là devient possible, je vais la prendre, alors ça changera le fait si je joue ou pas.»