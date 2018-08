La CAQ a officialisé mercredi la candidature du conseiller municipal Jonatan Julien, ancien bras droit de Régis Labeaume. M. Julien devra déloger le ministre de l’Emploi et de Solidarité sociale, François Blais, qui fut également ministre responsable de la Capitale-Nationale durant une partie du mandat. Le Parti québécois présentera la fonctionnaire et déléguée syndicale Annie Morin, tandis que la travailleuse communautaire retraitée, Élisabeth Germain, portera les couleurs de Québec solidaire.

Il y a moins d’un an, la caquiste Geneviève Guilbault remportait une très large victoire dans cette circonscription qui était pourtant détenue par le libéral Sam Hamad entre 2003 et 2017. La députée Guilbault va se frotter à la libérale Julie-Maude Perron (avocate à l’Autorité des marchés financiers), au péquiste Normand Beauregard (conseiller stratégique aux habitats fauniques au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs) et au solidaire Guillaume Boivin (avocat en droit social et chauffeur de taxi à temps partiel).