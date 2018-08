Tout le monde s'arrache les souliers à 50$ de Kylie Jenner

On adore s'inspirer par les comptes Instagram de nos vedettes quand vient le temps de magasiner et on aime encore plus ça quand elles arborent des items qui ne sont pas complètement hors de prix.

Une publication partagée par Kylie (@kyliejenner) le 17 Août 2018 à 10 :38 PDT

Kylie Jenner est une adepte de haute couture, mais aussi de marques plus abordables. Le dernier item à prix doux qu’elle a revêtu est une paire de chaussures dont le look ne plaira sûrement pas à tout le monde, mais le prix, oui.

Une publication partagée par Kylie (@kyliejenner) le 17 Août 2018 à 10 :39 PDT

Ces talons hauts transparents embellis d’un bas en filet de la marque Public Desire ne coûtent que 50$! C’est donc sans surprise qu’ils partent comme de véritables petits pains chauds.

Public Desire Chaussures Wink de Public Desire, 50$, en ligne

Bien que les chaussures transparentes à la Cendrillon ne soient pas la tasse de thé de tout le monde, elles se sont taillé une place de choix dans la garde-robe de nos vedettes préfs qui les arborent sous toutes leurs formes.

Gigi Hadid

Une publication partagée par Gigi Hadid (@gigihadid) le 24 Avril 2018 à 12 :05 PDT

Beyoncé

Une publication partagée par Beyoncé (@beyonce) le 2 Juil. 2018 à 3 :57 PDT

Kim Kardashian

Une publication partagée par Kim Kardashian West (@kimkardashian) le 11 Mai 2018 à 6 :47 PDT

Jordyn Woods

Une publication partagée par HEIR JORDYN (@jordynwoods) le 9 Juil. 2018 à 5 :43 PDT

