Un membre du Congrès américain inculpé pour détournement de 250 000 dollars

Un membre du Congrès républicain de Californie et son épouse ont été inculpés mardi par un grand jury fédéral, qui les accuse d’avoir détourné 250 000 dollars provenant de fonds de campagne électorale, ont déclaré les autorités.

Duncan et Margaret Hunter sont accusés d’avoir détourné de l’argent pendant sept ans, pour payer des vacances familiales à Hawaï et en Italie, des frais de soins dentaires, des billets de théâtre et de nombreuses autres dépenses n’ayant aucun lien avec une campagne électorale.