Une compétition extrême d’escalade à Montréal

Du 23 au 25 août se déroulera au Complexe aquatique du parc Jean-Drapeau, Psicobloc Canada. Au programme, plus de 150 athlètes qui s’attaqueront à un mur de 16,7 mètres, sans harnais. En cas de prise ratée, une chute qu’on devine tout aussi spectaculaire dans le bassin de plongeon.

La structure s’élève à une hauteur qui donne le vertige même d’en bas, et elle ne se contente pas d’y aller à la verticale. Un dévers de 8,5 mètres qui frôle le 90 degrés ira plutôt tirer les dernières forces aux concurrents qui réussiront à se rendre près de son sommet.

« Psico de Psicobloc vient de “fou” en espagnol », résume Sophie Claivaz-Loranger, coorganisatrice de la première édition canadienne des Psicobloc Open Series. Sans surprise, on devine qu’il faut l’être un peu pour se lancer dans l’ascension d’une structure de 16,7 mètres sans matériel de protection.

Aussi appelé « deep-water solo », le psycobloc est un style d’escalade qui consiste à grimper en solo sans corde ou harnais une paroi extérieure au-dessus d’une surface d’eau naturelle, celle-ci tenant lieu de modeste filet de sécurité. Le grimpeur professionnel américain Chris Sharma a été l’un des instigateurs de cette version somme toute (un peu) plus sécuritaire de « l’escalade libre. » Il est aussi celui qui a eu l’idée de développer une compétition accessible en s’inspirant du concept.

Au Québec, on doit la première compétition de psicobloc à François Guy-Thivierge : le ChewPod Extrême, qui a enchaîné deux éditions en 2015 et 2016 dans la capitale nationale. Psicobloc Canada s’impose aujourd’hui comme nouveau rendez-vous des grimpeurs qui n’ont pas peur de se mouiller, sur un mur presque deux fois plus haut (55 pieds versus 32 pieds).

Photo Martin Alarie

Une épreuve d’escalade plus que spectaculaire

En escalade de voie (ou difficulté), après un court temps d’observation, les grimpeurs doivent progresser le plus haut possible via ce qui leur semble la meilleure séquence de prises. Dans l’épreuve de bloc, la hauteur du mur est fixée à quatre mètres, et les athlètes doivent s’attaquer à son problème en ayant comme seule protection un matelas au sol pour encaisser leur chute. Enfin, dans celle de vitesse, sur un mur de quinze mètres, leur est présentée une voie connue, homologuée et maîtrisée, et que le meilleur chrono gagne.

« Le psicobloc, c’est un peu un mixte de tout ça, dit Babette Roy, 16 ans, aspirante favorite au sommet du podium. C’est comme une épreuve de paroi, sans harnais, lors de laquelle la vitesse aura le dernier mot, puisqu’on s’attaquera toujours au même problème. »

Il s’agit d’une première expérience pour la jeune athlète « qui était trop jeune pour avoir le droit de faire le ChewPod Extrême en 2016 ». La championne nationale en combiné qui participera aux Championnats mondiaux à Innsbruck en septembre prochain dans la catégorie adulte malgré son jeune âge présente un profil intéressant pour performer, maîtrisant chacune des disciplines de l’escalade... en plus d’avoir une confiance en apparence inébranlable.

« Celui qui va gagner aura surtout une bonne tête, pense Babette Roy. Il doit avoir une bonne compréhension des mouvements pour assimiler la voie le plus rapidement possible, ne pas se laisser intimider par la pression du format duel et surtout ne pas craindre une chute. »

Photo courtoisie, Bailey Speed

Un événement inclusif

Parmi les athlètes ayant confirmé leur présence, Sébastien Lazure, le grimpeur élite montréalais actif sur le circuit de la Coupe du monde, et le jeune prodige américain Ben Hanna, qui accumule déjà des exploits variés, y compris en psicobloc.

« Ils n’ont jamais grimpé en compétition l’un contre l’autre, dit Sophie Claivaz-Loranger. Ce qui est intéressant au Psicobloc, c’est que l’on retrouve un profil de grimpeurs très mixtes. On a autant des grimpeurs compétitifs sur les circuits nationaux ou internationaux que ceux qui se concentrent normalement sur des parois extérieures. » Tous sont confiés dans un événement compétitif qui se veut surtout rassembleur et spectaculaire... 20 000 $ de bourses en prime.

La programmation de Psicobloc Canada

Jeudi : Journée de qualifications pour les catégories Filles, Garçons, Femmes et Hommes.

Le vendredi 24 août : Journée des quarts de finale pour toutes les catégories.

De 11 h à 21 h : Activités variées en dehors des épreuves : séances de yoga, prestation de la plongeuse Lysanne Richard, accès aux murs de compétition par les spectateurs et conférence de la grimpeuse Lynn Hill.

Le samedi 25 août : Journée des demi-finales et finales pour toutes les catégories.

Activités variées en dehors des épreuves : baignade libre et accès aux murs de compétitions pour les spectateurs, séances de yoga, démonstration et période de slackline au parc, séance d’autographe.

Aussi sur place, jeux d’eau, animation pour les enfants, un bar et des camions gourmands.

Renseignements sur la programmation et le tarif des billets : www.psicobloccanada.com