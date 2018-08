Une Lamborghini remorque une autre Lamborghini et c’est magnifique

Quand on pense à une Lamborghini, la capacité de remorquage n’est pas la première caractéristique qui nous vient en tête.

Pourtant, avec le nouvel Urus, le prestigieux constructeur italien permet à ses propriétaires de trouver de nouvelles utilités à leurs joujoux.

Besoin d’un exemple? En Europe, un Urus a été photographié en train de remorquer une Huracan Spyder Performante, l’un des modèles les plus prestigieux de la marque de Sant’Agata.

L’histoire ne dit pas où le conducteur se rendait, mais on lui souhaite que ce soit sur un circuit. Et même si la Huracan demeure la plus rapide des deux, l’Urus peut assurément se débrouiller sur une piste de course lui aussi.

Après tout, il est animé par un V8 biturbo de 4,0 litres développe 650 chevaux et 626 livres-pied de couple. C’est assez pour le faire passer de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes et pour atteindre une vitesse de pointe de 305 km/h.

Pas mal, pour un VUS capable de tracter une voiture sport!