Une photo et des textos compromettants pour Asia Argento

L’actrice italienne Asia Argento, qui nie avoir eu une relation sexuelle avec un garçon de 17 ans, aurait-elle menti?

C’est ce que semblent démontrer une photo et des textos obtenus par TMZ, le site spécialisé dans les vedettes.

TMZ a mis en ligne mercredi une photo prise en 2013 dans la chambre d’hôtel où l’actrice aurait eu une relation intime avec l’acteur Jimmy Bennett, alors mineur.

On peut y voir l’Italienne, alors âgée de 37 ans, et l’Américain, torse nu, la tête sur des oreillers.

Le site web a également diffusé six textos de l’actrice dans lesquels elle avoue avoir eu des rapports sexuels avec le garçon.

«J’ai couché avec lui et c’était étrange. Je ne savais pas qu’il était mineur avant la lettre de chantage», peut-on lire dans l'un des messages texte.

L’actrice italienne avait pourtant soutenu mardi que les allégations du jeune acteur étaient complètement fausses.

«Je n’ai jamais eu de relation sexuelle avec Bennett», avait-elle lancé, se disant «profondément choquée et blessée par ces articles qui sont absolument faux».

Asia Argento soutient que son défunt petit ami, Anthony Bourdain, avait accepté un accord avec Jimmy Bennett afin qu’il arrête de la «persécuter».

«Anthony avait peur de la publicité négative qu’une telle personne, qu’il considérait comme dangereuse, aurait pu nous apporter. Nous avions décidé d’accepter les demandes de Bennett par compassion. Anthony avait décidé d’aider Bennett économiquement à condition qu’il cesse de s’introduire dans notre vie», a déclaré Mme Argento.

L’acteur aujourd’hui âgé de 22 ans qui avait joué avec l’actrice italienne dans The Heart Is Deceitful Above All Things en 2004 affirme qu’ils s’étaient retrouvés en 2013 dans un hôtel californien.

Asia Argento l’aurait attiré dans sa chambre et lui aurait proposé de l’alcool avant de «l’embrasser, de le pousser sur le lit et de retirer son pantalon pour pratiquer une fellation». Ils auraient ensuite eu des rapports sexuels.

En novembre 2017, l’avocat de Jimmy Bennett avait informé Asia Argento qu'il avait l'intention de la poursuivre et de réclamer 3,5 millions de dollars en dommages pour le traumatisme subi. Il semblerait également que le dossier contienne trois photos prises par l’acteur. S’y trouve également un cliché publié par l’actrice sur Instagram, qui montre les deux acteurs l’un près de l’autre avec, en sous-titre: «Le jour le plus heureux de ma vie, réunie avec @jimmymbennett xox.»

Asia Argento aurait ensuite accepté un accord se chiffrant à 380,000 $, à verser sur 18 mois, contre la cession des photos incriminantes et des droits sur celles-ci.