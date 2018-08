Une promotion sans augmentation, c’est tendance !

Philippe Couture - 37e AVENUE

Un nouveau sondage révèle que bien des employeurs offrent des promotions sans augmentation de salaire, et bien des employés sont prêts à les accepter. Changement de culture au sein des organisations : être globalement épanoui au travail est désormais plus important qu’une simple augmentation.

47 % des employeurs offrent couramment des promotions sans augmentation de salaire, une hausse par rapport à 2011 où ce pourcentage était de 25 %, selon une nouvelle recherche de la firme de recrutement OfficeTeam. « Le salaire n’est plus le critère principal considéré par un employé en quête de plus grandes responsabilités », analyse Julie Cantin, consultante en transformation organisationnelle et experte en mobilisation et culture d’entreprise chez Amplio Stratégies. L’étude le confirme : 55 % des travailleurs sondés accepteraient un poste supérieur ne venant pas avec un salaire plus élevé.

La rétention des employés ne passe plus par les seuls canaux monétaires, selon Julie Cantin. « Ce que les employés cherchent désormais, explique-t-elle, c’est une entreprise cohérente avec leurs valeurs, dans laquelle leurs compétences, mais aussi leurs personnalités seront reconnues, et où seront mis en place des mécanismes pour assurer leur bonheur au travail. Ces critères-là sont devenus plus importants que l’augmentation de salaire. »

Le salaire, ça compte tout de même

Si l’augmentation n’est plus un objectif ardemment poursuivi par les meilleurs employés, il demeure que ceux-ci ont des attentes salariales élevées. Les gestionnaires d’aujourd’hui doivent se montrer prêts à délier les cordons de la bourse dès l’embauche, surtout auprès des travailleurs âgés de 18 à 34 ans. Mais une fois établi un salaire de base satisfaisant, l’employé sera probablement désireux de se voir confier de nouvelles responsabilités en échange d’un milieu de travail stimulant et d’une grande autonomie, plutôt qu’en échange d’un meilleur salaire.

Il faudra néanmoins compenser par des conditions de travail plus flexibles, « notamment en laissant l’employé gérer son horaire lui-même » ou en lui offrant davantage de congés et vacances. « Même l’environnement de travail, s’il est conçu pour intégrer des éléments de plaisir et de créativité, peut être considéré comme plus valable qu’une augmentation de salaire », ajoute Julie Cantin.

De la flexibilité et de la confiance

« Nous sommes à l’ère de l’intrapreneur, précise-t-elle. C’est-à-dire que l’employé s’attend à pouvoir développer son leadership et ses qualités d’entrepreneur au sein même d’une organisation. Offrez des responsabilités et de la marge de manœuvre à vos employés, en faisant confiance à leur jugement, en leur confiant des projets spéciaux et en leur offrant votre confiance, et l’augmentation de salaire ne fera que rarement partie de vos discussions... »

Dans ce nouveau paradigme, le patron ne fait pas de « micro-gestion » et se voit davantage comme un « gestionnaire-coach », qui soutient l’employé dans son développement.

La clé, c’est la confiance !