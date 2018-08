Voici des gifs de dessert à l’infini parce qu’on a tous besoin d’un peu de réconfort

En collaboration avec

Soyons honnêtes : être étudiant, ça veut souvent dire avoir un budget plus réduit. Fini le frigo #foreverplein! On ne peut plus manger ce qu’on veut à l’infini.

Parce qu’on est vraiment fins et qu’on pense à toi et à la rentrée qui approche, on a préparé cette incroyable liste de gifs de dessert. Ils sont tous éternels et délicieux.

Quand la mi-session sonnera et que tu seras à la recherche de réconfort (ou de gâteaux gratuits), ouvre cet excellent article. Avec un forfait internet illimité, tu pourras même laisser la page ouverte toute la nuit sur ton fureteur et ton cell en même temps.