Voici les 13 produits de beauté vraiment pas chers à se procurer pour la rentrée

Que ce soit pour la rentrée, ou juste parce qu'économiser c’est donc ben l’fun, voici LA trousse de maquillage parfaite à avoir pour la nouvelle saison, et ce, avec des produits entre 4$ et 34$!

Soins de la peau

13. Spray à la rose de Mario Badescu, 11$

Une publication partagée par Mario Badescu Skin Care (@mariobadescu) le 13 Mai 2018 à 8 :01 PDT

Un maquillage «flawless» débute inévitablement avec une peau bien hydratée. Pour une dose d’hydratation maximale, on adopte le vaporisateur à la rose et l'aloès de Mario Badescu. À garder dans son sac pour se rafraîchir toute la journée.

12. Trousse de départ Dr. Belmeur de THEFACESHOP, 19$

Une publication partagée par THE FACE SHOP CANADA Official (@thefaceshopcanada) le 29 Nov. 2017 à 3 :26 PST

S’inspirant de l’industrie de la beauté la plus avancée au monde, celle de Corée, THEFACESHOP offre des produits novateurs et efficaces à petits prix. La trousse découverte de la collection Dr. Belmeur pour les peaux acnéiques a définitivement attiré notre attention!

11. Les sérums personnalisés de The Ordinary, entre 4,90$ et 17,80$

Une publication partagée par Kruti & Nikita (@faceitbeautyxo) le 20 Août 2018 à 7 :39 PDT

La marque de cosmétiques canadienne offre des sérums et des crèmes avec des ingrédients actifs purs. Pour les accros de soins de la peau, c’est l’occasion parfaite de jouer au scientifique et concocter ses propres mélanges!

Outils

10. Ensemble de 12 pinceaux Crystal Quartz de BH Cosmetics, 34$

Une publication partagée par BH Cosmetics (@bhcosmetics) le 15 Juil. 2018 à 10 :07 PDT

Une trousse vraiment cute contenant 12 pinceaux de qualité pour le prix d’un seul outil dans d’autres magasins, ça fait toujours plaisir!

9. Éponge à maquillage de Real Techniques, 10,50$

Une publication partagée par Real Techniques (@realtechniques) le 14 Mars 2018 à 8 :00 PDT

Pas besoin de payer aussi cher pour un Beauty Blender quand l’éponge de Real Techniques est tout aussi bonne pour le tiers du prix.

Maquillage

8. Base et illuminateur Lumi Glotion de l’Oréal, 19,52$

Une publication partagée par L'Oréal Paris Makeup (@lorealmakeup) le 20 Nov. 2017 à 4 :05 PST

On l’applique avant le maquillage en tant que base pour un effet dewy, ou en touche finale pour illuminer le visage. On peut même le mélanger à un fond de teint trop mat. Trois produits pour le prix d'un!

7. Cache-cernes Personnelle, 7,99$

Une publication partagée par Simone FB (@simonefb) le 21 Août 2018 à 11 :53 PDT

On entend toujours parler des mêmes cache-cernes à 30$, mais il en existe un aussi efficace à prix mini: celui de la marque Personnelle de Jean Coutu! On l'applique sur les imperfections et les rougeurs et hop, même pas besoin de fond de teint.

6. Palette de contouring Master Contour de Maybelline, 15,99$

Une publication partagée par Maybelline New York (@maybelline) le 14 Août 2018 à 9 :01 PDT

Un blush, bronzeur et illuminateur en poudre dans une seule palette, ça nous parle. En plus, elle est offerte en deux teintes, soit pour les teints pâles à moyens et moyens à foncés.

5. Poudre libre Fix Me de Maybelline, 10,99$

Une publication partagée par NikkieTutorials (@nikkietutorials) le 16 Juin 2018 à 1 :29 PDT

C’est la youtubeuse NikkieTutorials qui le dit: la poudre Fix Me est la meilleure au monde pour un maquillage effet airbursh qui tient toute la journée.

4. Crayon sourcils ColorStay de Revlon, 8,47$ en rabais

Une publication partagée par Revlon Canada (@revloncanada) le 4 Juin 2018 à 2 :42 PDT

Pas besoin de l’aiguiser? Check. Une petite brosse incluse? Check. Mini prix? Check.

Une publication partagée par NYX Professional Makeup Canada (@nyxcosmetics_canada) le 9 Juil. 2018 à 6 :38 PDT La palette est offerte en deux teintes, mais la “Loverbeam” avec ses roses et mauves sera parfaite cet automne. Rien ne vous empêche de prendre les deux!

2. Mascara Flourish by Lash Blast de Covergirl, 6,99$ en rabais

Une publication partagée par COVERGIRL (@covergirl) le 11 Juil. 2018 à 1 :50 PDT

Si vous cherchez un mascara qui donne un effet faux cils, ce n’est pas celui-là. Toutefois, si vous voulez un produit nourrissant, enrichi d’huiles de coco et d’avocat (miam), qui donne de la longueur et qui ne colle pas tous les cils ensemble, ce mascara est fait pour vous!

Une publication partagée par ANNABELLE (@annabellecosmetics) le 15 Mai 2018 à 3 :02 PDT

Si vous ne souhaitez pas compromettre le confort pour le look, les rouges à lèvres Big Show seront vos meilleurs alliés. Aucun feeling désagréable de sécheresse, mais une couvrance opaque et des couleurs magnifiques.

