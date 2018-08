COULOMBE, Éliane



De Repentigny, le 21 août 2018, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Éliane Coulombe.Elle laisse dans le deuil ses filles Marylène (Michel) et Jacinthe, ses petits-enfants Jessica, Michaël, Anthony, Alex, Jessica et Audrey, ses arrière-petits-enfants Laurianne, Olivia, Danik et Nathan, ses frères et soeurs Jacques, Yves (Monique), Damien (Suzanne), Renald (Denise), Normand (Denise), Gaétane ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille tient à remercier le personnel de la Maison Adhémar-Dion pour leurs bons soins.Des dons à la Maison Adhémar-Dion seraient appréciés.Exposée le samedi 25 août de 10h à 12h et de 14h à 17h. Les funérailles suivront à 17h en la chapelle du complexe funéraire de: