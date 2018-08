LAUZON, René



Au IUCPQ (Hôpital Laval), le 4 août 2018, à l'âge de 88 ans et 3 mois, est décédé M. René Lauzon, époux de Mme Jacqueline Larouche Lauzon, fils de feu Mme Marguerite Aubé et de feu M. Léonidas Lauzon, frère de feu Yolande (feu Marcel Lavallée). Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Marc (Eve Francoeur) et Nathalie (feu Jacques Bertrand); ses petites-filles Geneviève (Robert) et Maude (Guillaume); son frère Gaétan et sa soeur Gisèle; ses beaux-frères et belles-soeurs Ghislaine Larouche (Ghislain Rivard) et Ronald Larouche (Johanne Lapointe); ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à laDES DEUX RIVESCentre funéraire du Plateau693, AVENUE NÉRÉE-TREMBLAYQUÉBEC G1N 4R8le samedi 25 août 2018, de 14h à 16h. Une liturgie de la Parole sera célébrée au salon le même jour à 16h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Alban à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, tél. 514-287-7400, 6070 Sherbrooke est, bureau 104, Montréal, Québec, H1N1C1, www.pq.poumon.ca (don en ligne). Des formulaires seront disponibles sur place ou des dons pourront être effectués sur le site de la Fondation.Coopérative funéraire des Deux RivesTéléphone: 418 688-2411 ou 1 888 688-2411Télécopieur: 418 688-2414Pour l'envoi de messages de sympathie:www.coopfuneraire2rives.com