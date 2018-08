125 M$ pour la haute vitesse dans le Nunavik

KUUJJUAQ – Les gouvernements provincial et fédéral ont annoncé une enveloppe de 125,2 millions $, mercredi, pour amener l'internet haute vitesse dans les collectivités du Grand Nord québécois.

Grâce à cette somme, Ottawa et Québec espèrent amener l'internet haute vitesse dans 14 communautés et 28 établissements. Pour y parvenir, les gouvernements comptent installer un réseau de fibre optique dans ces collectivités au cours des années à venir.

«L'accès à des services Internet haute vitesse n'est pas un luxe, il est essentiel», a fait valoir le ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains, par communiqué, pour justifier cet investissement.

«Tout comme l'a été l'essor de l'électricité au XXe siècle, l'accès à Internet haut débit représente de nos jours un puissant levier de développement numérique et socioéconomique», a de son côté souligné la ministre provinciale de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Dominique Anglade.