14 agendas trop beaux qui vous donneront envie de recommencer l’école ASAP

Ça sent l’automne, les petites laines, les lattés à la citrouille... Et le retour à l’école! Cette période de l’année est une excellente occasion de repartir du bon pied et de mettre un peu d’ordre dans votre horaire. Et quoi de mieux que de posséder un bel agenda pour faire tout ça?

Voici donc 14 agendas si beaux qu’ils vous donneront envie de retourner à l’école!

1. Cet agenda de Baltic Club 39,95$

2. Cet agenda Riffle Paper Co. 40$

3. Cet agenda 2019 de Riffle Paper Co. 44$

4. Cet agenda I’m very busy rose 20$

5. Ce planificateur de «Moment» de Baltic Club 39,95$

6. Cet agenda à spirales 26$

7. Cet agenda tout simple 22,99$

8. Cet agenda avec vue sur la mer 22,99$

9. Cet agenda fleuri du Studio Oh! 39,99$

10. Cet agenda vert menthe 26$

11. Cet agenda «Hello 2019» 26$

12. Cet agenda 2019 29,99$

13. Cet agenda Riffle Paper Co. 16USD

14. Cet agenda Studio Oh! 29,99USD

