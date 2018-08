GIGNAC, Jean



Au CH Pierre LeGardeur, le 21 août 2018, à l'âge de 73 ans est décédé Jean Gignac époux de Pierrette Germain.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Martin (Fanny) et Mélissa (Hug), ses petits-enfants: Maude et Mathieu, ses soeurs Aurore (Gilles) et Nicole et autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 25 août à compter de 13h, une liturgie de la parole sera célébrée à 16h au:450-589-9911www.complexefunerairejeancomtois.ca