PATRY (Moro), Jocelyne



À Knowlton, le 19 août 2018, est décédée à l'âge de 70 ans Mme Jocelyne Patry.Maintenant aux côtés de sa soeur Carmen, elle laisse dans le deuil ses enfants Alain et Corine, son petit-fils Manuel, ses frères Bernard, Jean-Guy et Sylvain et leur conjointe, ses neveux et nièces, ainsi que parents et ses amis Claude, Suzanne et Danièle.La famille recevra vos condoléances à la:ce dimanche 26 août 2018 de 9h30 à 12h et de 14h à 16h.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.La famille tient à remercier tout le personnel de la Maison Knowlton et l'hôpital Brome-Missisquoi-Perkins pour leur dévouement et leurs bons soins.