CIOTOLA, Eugénie



À Montréal, le 19 août 2018, à l'âge de 91 ans, est décédée Eugénie Ciotola, fille de feu Domenico Ciotola et feu Maria Bonetto. L'ont également prédécédée ses frères Joseph (Françoise) et Jean-Marie.Elle laisse dans le deuil sa soeur Julienne, ses frères Alexandre (feu Rolande Labelle), Philippe, Georges et Pierre. Elle laisse également ses nièces Sandra (François), Carmen (Gilles), Sylvia (Sylvain), et Marie (Carl), ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances dimanche le 26 août de 14h à 17h au:4525 CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V 1E7Les funérailles seront célébrées lundi le 27 août à 10h en la Chapelle de la Résurrection du cimetière Notre Dame des Neiges (4601 ch. de la Côte-des-Neiges, Montréal) suivies de l'inhumation au cimetière Notre Dame des Neiges.