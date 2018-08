SIGOUIN, Claudette



À Laval Des Rapides, le mercredi 22 août 2018 est décédée, à l'âge de 88 ans, Claudette Sigouin, épouse de Réal Simard.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Marjelaine (Léon), son fils Mario, son beau-fils Gilles, ses petits-enfants Martin, Mathieu, Sophie et Marie-Iréne, ses frères et soeurs, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera en l'église Bon-Pasteur, située au 400 rue Laurier à Laval, le vendredi 24 août 2018 dès 11h30, suivi des funérailles à 12h30, et de là au cimetière Saint-Donat de Montcalm.