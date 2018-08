9 façons de « postuler quand même »

Steve Proulx - 37e AVENUE

Quand une offre d’emploi est trop alléchante pour passer à côté même lorsqu’on sait que des compétences nous manquent, il y a moyen d’arriver à nos fins malgré tout. Voici 9 conseils pour y parvenir.

1. Identifier les critères essentiels et ceux qui peuvent être compensés par d’autres qualités. La liste des critères d’un emploi affiché est souvent la description de l’employé de rêve. L’entreprise peut accepter de passer l’éponge sur des points faibles si le candidat possède des compétences essentielles et démontre sa capacité d’apprentissage. Les mots comme « apprécié » et « souhaitable » dans une offre d’emploi indiquent qu’il y a marge de manœuvre. De plus, les critères sont souvent classés en ordre de priorité.

2. Se demander si l’on peut réellement faire ce travail. Afin de bien le mesurer, essayez d’imaginer le quotidien d’un tel emploi et de le déconstruire en tâches concrètes. Par exemple, assurer le service à la clientèle pourrait impliquer d’accueillir les clients, de leur faire remplir des formulaires, de procéder au paiement, faire le suivi des commandes, etc.

3. Ignorer les atouts, surtout ceux qui sont un peu ridicules. La rubrique « atouts » donne seulement des points bonus, mais ne comporte pas les critères essentiels. Si vous ne détenez pas les « atouts » listés, l’employeur ne vous en tiendra pas forcément rigueur. À l’inverse, si vous possédez beaucoup d’« atouts », mais moins de compétences essentielles, tentez tout de même votre chance en les valorisant...

4. Ne jamais avouer son manque d’expérience. Ne tuez pas vos chances dès le départ en écrivant dans votre lettre de présentation « Je sais que je n’ai pas l’expérience requise, mais... » Mettez plutôt l’accent sur l’expérience que vous possédez bel et bien.

5. Valoriser les compétences transférables. Chaque emploi permet d’acquérir de nombreuses compétences qui se transfèrent très bien à un autre emploi : travail d’équipe, autonomie, bon communicateur, leadership. Expliquez comment telle expérience vous a préparé à occuper l’emploi pour lequel vous postulez.

6. Démontrer sa motivation à l’idée de travailler pour cette entreprise. Un employeur qui constate un réel enthousiasme de votre part vous considérera plus favorablement.

7. Mettre en valeur l’expérience scolaire et le bénévolat. L’expérience vaut ce qu’elle vaut, peu importe où elle a été acquise. Votre implication dans le club écolo de l’université peut vous aider à décrocher un emploi dans une firme de protection de l’environnement mieux que votre emploi actuel de traducteur.

8. Présenter un CV par compétences plutôt que chronologique. Cela permet de mettre en valeur les compétences que vous possédez et peut être pertinent si votre carrière n’a rien à voir avec l’emploi convoité. Attention toutefois : de nombreux employeurs préfèrent l’ordre chronologique et sont agacés par le flou d’un CV par compétences.

9. Ne pas postuler pour un emploi pour lequel vous êtes clairement sous-qualifié. Il faut tout de même avoir certaines des compétences recherchées afin d’être considéré par l’employeur, sinon il s’agit d’une pure perte de temps : le vôtre et celui du recruteur !