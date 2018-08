Agenda du week-end

Des marionnettes à Verdun

Samedi et dimanche, il y aura des « marionnettes plein la rue » sur la rue Wellington dans Verdun. Dix-huit compagnies de marionnettes présenteront une soixantaine de spectacles sur 1,3 km, et des ateliers de création seront offerts aux enfants. Consultez le site pour la programmation. C’est gratuit.

►promenadewellington.com/fr/evenement/festival-marionnettes-plein-rue-2018/

Des chiens au parc Angrignon

Si vous êtes un amoureux des chiens, vous avez rendez-vous samedi et dimanche, au parc Angrignon pour le Dog Fest de Mondou. Il y aura des présentations d’agilité, du flyball, des chiens frisbee, des cours de leurre, etc. On pourra se sustenter. Évidemment, les chiens sont les bienvenus.

►fr-ca.facebook.com/events/216749425548573/

Mutek

Photo courtoisie

Mutek est un festival de créativité numérique et de musiques électroniques qui propose plusieurs spectacles jusqu’à dimanche. Parmi les invitations gratuites, on pourra voir et entendre des expériences technos proposées par des talents locaux et internationaux à l’esplanade de la Place des Arts, vendredi, de 17 à 23 h et samedi, de 15 h à 23 h. Dimanche, de 15 h à 23 h, au Virage (sur la rue Durocher, entre Outremont et Parc-Extension), Red Bull Music présente de la musique hors circuit. C’est aussi gratuit.

►mutek.org/fr

RU : sur l’avenue du Mont-Royal

Photo courtoisie

Jusqu’à dimanche, sous la thématique psychozoo, RU nous propose des spectacles et des activités inédites. Entre les rues Fullum et Saint-Laurent, on pourra voir des œuvres d’artistes : sculptures, installations, illustrations, etc. Vendredi, de 21 h à 1 h, entre les rues Rivard et Mentana, 22 artistes seront à l’œuvre sous le thème du bestiaire. Il y aura également des concerts gratuits, dont les Hay Babies, vendredi à 19 h, et Kroy, samedi à 19 h. Bien du plaisir en vue.

►mont-royal.net/fr/evnement-ru-reappropriation-urbaine

Festival Mode & Design

Photo courtoisie

Jusqu’à samedi, à la Place des Festivals dans le Quartier des spectacles, vous aurez la chance de voir les tendances à venir et de visiter des boutiques éphémères. À midi, vendredi et samedi, on fera du yoga. À 19 h 55, vendredi et samedi, Lozeau allie technologie et mode. Pour d’autres événements, consultez le site.

►festivalmodedesign.com/