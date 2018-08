DUGAS, Françoise



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Françoise Dugas, survenu à Montréal, le 9 août 2018 à l'âge de 71 ans.Elle laisse dans le deuil son conjoint M. André Brosseau, ses fils Éric (Christine Parayre) et Yannick, ses petits-enfants Ludovic et Anouk, ses beaux-fils Serge et Daniel, sa belle-fille France, ses frères Michel et Richard ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 25 août 2018 de 10h à 14h en la:Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôpital Marie-Clarac.