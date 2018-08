LEMAIRE, Norman



Est décédé à Vernon, en Colombie Britannique, le 12 juillet 2018. Il laisse dans le deuil sa conjointe, June, ses enfants Adèle et André et leurs enfants, ses frères Gilles et Richard.L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière de la Côte-des-Neiges samedi le 25 août à 10h30 heures en présence d'amis et famille.