Cette fois, sans passion

Voilà, la 42e campagne électorale au Québec est maintenant lancée. Même si nous sommes plusieurs à avoir l’impression d’être en campagne depuis des lunes.

Cela m'a coupé la faim mais je vais bloguer pendant la campagne, pour m'inciter à suivre l’actualité politique pas à pas. En fait, je me ferai un peu violence car, pour tout vous dire, pour la première fois de ma vie et surtout de ma carrière, je n'anticipe pas les élections qui s'en viennent avec trépidation.

Je ne suis pas atteinte de la maladie du cynisme : ma foi et ma confiance en nos institutions résistent à tout. Cette fois, le problème, c’est l’ennui.

J’ai l’impression que nous savons d’avance tout ce qui sera dit et promis. Ainsi que le résultat au soir du 1er octobre. Bien que... je rirais de voir les Libéraux défaits dans Marquette et dans Louis-Hébert.

Dans Marquette parce que l’exécution publique du député François Ouimet pour laisser la place à Enrico Ciccone ne passera pas à l’histoire comme un des grands coups de Philippe Couillard. On ne saura peut-être jamais pourquoi les choses se sont passées comme elles se sont passées mais au-delà de l’injure à la dignité de M. Ouimet, M. Couillard a-t-il pensé un instant aux électeurs de la circonscription dont François Ouimet était le choix depuis 24 ans ?

Dans le cas de Louis-Hébert, l’affaire Gertrude Bourdon m’a jetée par terre. Voilà exactement le genre de comportement et d’opportunisme qui mine la démocratie, qui rend les citoyens cyniques. Madame Bourdon a frappé à toutes les portes pour obtenir les meilleures conditions pour elle-même. Pour les convictions, on repassera. Surtout qu’on la dit proche du PQ idéologiquement et la voilà candidate libérale.

Lisée a raison de parler d’indécence.

Néanmoins, je souhaite bonne chance à tous les chefs, tous intègres, j’en suis persuadée, tous convaincus que leur recette est la meilleure pour faire avancer le Québec. On se prend à rêver de pouvoir combiner les meilleurs ingrédients de chaque programme pour s’assurer un gouvernement de rêve.

Mais voilà, sauf Québec solidaire, le PQ, le PLQ et la CAQ présentent des idées tellement semblables et échangeables – surtout en l’absence de la souveraineté comme enjeu – que cela doit alimenter mon ennui.

Un monde sans partis politiques, sans programmes définis, sans partisannerie, sans chocs des idées, ultimement serait un monde de pensée et de partis uniques.

Tout mais pas ça.