Cette palette culte de Urban Decay va être retirée des tablettes et est offerte à gros rabais

Les vraies fanas de beauté ont toutes déjà entendu parler de la fameuse palette d’ombres à paupières Naked par Urban Decay.

À son entrée sur le marché en 2010, la palette Naked a complètement révolutionné le monde de la beauté. Les nuances neutres offertes en finis mats et brillants ont conquis tous les «beauty gurus» de YouTube qui ont vanté ses mérites ad nauseam.

La Naked 2 (neutres froids), la Naked 3 (neutres rosés) et finalement, la Naked Heat (neutres rouges) ont suivi.

Puis, de nombreuses compagnies de maquillage ont emboîté le pas et ont créé leur propre version d’une palette de «nudes» fortement inspirée de celle d'Urban Decay.

Après plus de huit ans sur le marché, Urban Decay est prête à dire adieu à son premier succès et retirera complètement des tablettes la palette adulée. Heureusement pour nous, il est désormais possible de se la procurer à 50% de rabais sur le site de Sephora, question de faire ses réserves ou simplement d’avoir en sa possession ce produit culte de la communauté beauté.

Palette Naked originale, 33$ (au lieu de 66$), sephora.com

Votre dernière chance de vous la procurer avant qu'elle ne disparaisse à jamais!

