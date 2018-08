PAYETTE, Denyse



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Denyse Payette, survenu à Laval le 19 août 2018.Elle laisse derrière elle ses enfants Denis, Luc (Dominique) et Nathalie; sa fratrie Clairette, Jean-Paul (Sylvie) et Ginette (Dominique) de même que plusieurs neveux et nièces.La famille accueillera parents et amis le dimanche 26 août 2018 de 13h à 15h au Complexe funéraire Urgel Bourgie/Athos, 3955 chemin de la Côte-de-Liesse, Ville Saint-Laurent.Les funérailles auront lieu le dimanche 26 août 2018 à 15h à la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, la famille apprécierait un don en sa mémoire à la Maison de Soins Palliatifs de Laval. www.mspllaval.ca