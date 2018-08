Comment redescendre les échelons avec grâce

Anne-Hélène Dupont - 37e AVENUE

Monter dans la hiérarchie, c’est bien. Mais certains gestionnaires usés par la pression ou en quête de temps pour eux-mêmes désirent moins de responsabilités. Comment redescendre les échelons sans perdre la face ?

Quand les priorités changent

Au retour de son second congé de maternité, Gaëlle a réalisé qu’être chef de l’équipe française d’une grande compagnie de jeux vidéo, un titre qu’elle portait depuis quatre ans, ne lui convenait plus. « Trop d’investissement, trop de responsabilités. Je n’avais plus cette envie, alors j’ai demandé à retrouver le poste de traductrice que j’occupais au départ. » Peu après, elle a carrément quitté l’entreprise et le domaine du jeu vidéo pour retourner à ses premières amours : l’enseignement du français.

Revoir sa vision du succès professionnel

Renoncer au grand bureau, au titre évoquant l’autorité et au salaire qui fait l’envie des jeunots peut porter un dur coup à l’estime de soi. Pour la ménager, le psychologue Jean-François Ducharme conseille d’examiner notre vision du succès professionnel. D’où vient-elle ? « Souvent, les gens s’imposent une vision du succès qui leur vient des idéaux parentaux, de la société, mais qui ne leur convient pas vraiment. »

D’où l’importance de l’examiner, puis de la redéfinir au besoin. Car selon lui, renoncer à un poste de gestionnaire ne constitue pas un échec. Progresser toujours vers le haut de la hiérarchie ne devrait pas non plus être une fin en soi. « Le prestige, le salaire, ça fait un temps, dit le psychologue. La pression et la gestion des conflits, c’est difficile. Ce n’est pas tout le monde qui aime ça. »

C’est précisément ce qu’a ressenti Gaëlle : ajouter les exigences de la vie de la famille à celles d’un poste où elle était responsable de la qualité du travail de toute une équipe a fait déborder le vase.

Plutôt que de penser sa carrière en fonction d’une progression hiérarchique, mieux vaut viser la satisfaction au travail, selon Jean-François Ducharme. C’est cette satisfaction qui devrait être synonyme de succès.

À certaines étapes du parcours, cela peut se traduire par un retour à des fonctions subalternes, mais qui cadrent mieux avec nos besoins et nos intérêts du moment. Si on définit la réussite professionnelle comme une adéquation entre l’individu et le poste qui l’occupe, ce changement qu’on serait tenté de désigner par des termes négatifs (« descendre », « rétrograder », « baisser ») devient un succès !