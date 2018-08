Complainte d’un père inquiet

J’ai un fils de 14 ans qui nous donne bien des maux de tête à ma femme et moi. Depuis le début de sa scolarité, ses notes étaient plus qu’adéquates, même si elles étaient moins bonnes que celles de sa sœur, une première de classe. Mais le passage au secondaire semble avoir eu un impact négatif sur son ardeur au travail au point que ses notes ont commencé à chuter pour se situer quasi au ras de la moyenne en juin dernier.

Nous craignons pour son avenir et nous ne savons pas quoi inventer pour le stimuler. C’est un garçon anxieux, comme je l’ai toujours été moi-même. Mais au lieu de le porter à travailler plus, comme moi je faisais, c’est le contraire qui arrive. Qu’est-ce qu’on fait de mal ?

Un père qui s’implique

Surtout, ne cessez pas de vous impliquer, mais cessez de stresser pour votre fils. Le passage à l’adolescence est source d’angoisse pour bien des jeunes. Comme, en plus, ils se transforment physiquement et vivent des turbulences hormonales, c’est beaucoup leur demander que de répondre totalement aux attentes des parents. Gardez avec lui un lien affectif solide, continuez à lui mettre la barre haute pour qu’il sente une certaine pression tout en lui laissant un espace pour agir et commencer à prendre ses responsabilités­­­.