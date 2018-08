Coup d’envoi à sherbrooke

À l’aube du premier match de la saison régulière, la consigne de Glen Constantin est claire.

« Peu importe l’adversaire, il faut jouer à notre niveau, a prévenu l’entraîneur-chef du Rouge et Or de l’Université Laval dont les protégés visiteront le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke, vendredi soir, à l’occasion du coup d’envoi de la saison du RSEQ. Il faut jouer selon nos standards et progresser à chaque semaine. Parce que le Vert & Or mise sur une jeune ligne offensive et un nouveau coordonnateur offensif, cela pourrait être perçu comme un avantage, mais la dernière chose que je souhaite est que nous tombions dans la trappe de ne pas bien se préparer. »

Les déclarations de son homologue Mathieu Lecompte dans notre édition de jeudi voulant que Sherbrooke n’avait pas les chevaux pour rivaliser avec Laval cette année n’ébranlent pas Constantin. « Ça me laisse indifférent, a-t-il indiqué. On doit contrôler notre effort et notre énergie et sortir des blocs en force. On doit être efficace et ne pas commettre d’erreurs. »

Faible recrutement

De son côté, Charles Brousseau est d’accord avec les propos de son entraîneur-chef même si certains pourraient croire qu’il baisse les bras. « Oui, j’ai lu l’article et je suis 100 pour cent d’accord avec ce que coach Lecompte a dit, a mentionné le secondeur intérieur de 5e année. Je fais la même lecture que lui de la situation. Laval et Montréal sont parmi les meilleures équipes au pays et nous sommes en période de reconstruction. Depuis mon arrivée, le recrutement a été très faible et il n’y a pratiquement aucun joueur de troisième et quatrième année. On paye cette année pour le mauvais recrutement du passé. »

« Le but ultime est de gagner, mais ça serait mentir de prétendre que nous allons gagner toutes nos parties, de poursuivre le produit des Faucons de Lévis-Lauzon. On peut toutefois facilement rivaliser avec les autres équipes. »

Retour important pour lebreux

Le suspense s’est étiré, mais Clément Lebreux a reçu la bonne nouvelle jeudi soir. Le plaqueur passe son cours d’été et il sera en uniforme à Sherbrooke où il évoluera comme partant. Il a raté l’entraînement de mercredi pour rédiger son examen.

« Je n’avais pas besoin d’une grosse note parce que j’avais bien réussi mon premier examen, mais j’étais stressé de recevoir ma note à temps pour affronter le Vert & Or, a-t-il raconté. Mes efforts sont récompensés. À partir de janvier, j’étudiais pour obtenir mon diplôme en électricité et à l’université. »

« L’école, ce n’est pas fait pour tout le monde, mais ça valait la peine de me relever les manches et de profiter de ma dernière saison, de poursuivre Lebreux. Les six mois que je vais vivre, je n’aurais pas pu les reprendre plus tard. Je suis heureux de revenir et de retrouver les gars. »

Constantin était lui aussi très heureux du retour du gaillard de 6 pi 4 po et 296 livres. « Son retour va grandement nous aider. Clément est un plaqueur format géant. Parce que Western a connu du succès au sol contre nous à la Coupe Vanier, nos adversaires vont nous essayer. »

Jeu physique

Kean Harelimana souhaite lui aussi que le Rouge et Or soit plus solide pour contrer l’attaque terrestre.

« On est là pour prouver que nous avons corrigé nos lacunes, a précisé le secondeur de 2e année. Le Vert & Or mise sur un jeune quart-arrière et une jeune ligne offensive et nous aurons droit à une bonne dose de courses. Gabriel Polan est l’un des plus gros porteurs du RSEQ et ils vont tenter de s’imposer physiquement. Leur ligne offensive va avoir des choses à penser avec la vitesse de Mathieu Betts et un gros bonhomme comme Clément au centre de la ligne. »

Sept recrues en uniforme pour le Rouge et Or

Un total de sept recrues seront en uniforme pour le Rouge et Or à l’occasion du premier match de la saison.

Produit des Élans de Garneau, le secondeur intérieur Frédéric Pongo sera la seule recrue qui évoluera comme partant. « C’est quelque chose d’être partant dès mon premier match, a-t-il exprimé. Ça va plus vite que j’aurais pensé. Je ne pensais pas voir du terrain à ma première année, ou simplement quelques jeux en fin de match quand nous aurions une bonne avance. »

« Des blessures à quelques secondeurs m’ont ouvert la porte et les vétérans m’ont bien entouré, de poursuivre Pongo. On m’a parlé du porteur de Sherbrooke qui est bon et c’est parfait s’ils courent. C’est ça que j’aime du football. L’adaptation s’est bien passée. J’apprends vite et c’est ce qui m’a permis d’obtenir ma chance. »

Ennuyé de nouveau par une blessure à un ischio-jambier qui lui a fait rater quelques entraînements au début du camp d’entraînement, le vétéran secondeur Marc-Antoine Varin ne sera pas en uniforme.

Les autres recrues qui vivront leur baptême des rangs universitaires sont les receveurs Vincent Forbes-Mombleau et Antoine Dansereau-Leclerc, le secondeur hybride Charles-Antoine Beaulieu ainsi que les demis défensifs Maxym Lavallée, Souleymane Karamoko et Murura Amani Malinda.

À leur deuxième saison, le demi-inséré Jordan Duprey et le secondeur Thomas Frost disputeront leur premier match.

Retour à la maison pour pivin

Natif de Sherbrooke, Marc-Antoine Pivin aura l’occasion de se produire devant amis et famille, dont son frère, qui vivra son initiation à l’université. « Je pense que mon frère va nous appuyer, a souligné l’ailier espacé avec son plus beau sourire. C’est toujours le fun de retourner à la maison, surtout que je n’avais pas joué l’an dernier en raison d’une blessure à une cheville. Quand j’étais au Triolet en 4e et 5e secondaire, on s’entraînait sur le terrain de pratique du Vert & Or. »

Ennuyé par une blessure à une cheville et une commotion cérébrale subie à la Coupe Vanier après un plaqué dangereux, Pivin voit la prochaine saison d’un bon œil. « Nous avons un très, très bon groupe de receveurs qui est à maturité. Nous avons progressé rapidement au camp. Ma blessure à une cheville et le fait que j’ai dû quitter tôt à la Coupe Vanier m’ont laissé sur ma faim, et je suis très motivé en ce début de saison. »