D’aventure en aventure!

J’ai le goût d’aventure! Je vous amène avec moi explorer de nouveaux endroits, goûter à de nouveaux mets et de nouveaux cocktails et surtout prendre du temps pour soi, avant la fin des vacances. Alors, que dites-vous de manger un somptueux souper de type dim sum ou bien de siroter une vodka noire, avant de vous lancer dans une session de yoga, au sommet d’une montagne ?! Pour célébrer en grand la fin de l’été, voici trois aventures à explorer ce week-end.

MANGER : Goût d’Asie au Vieux-Montréal

Photo courtoisie

Oh, mon Dieu! Connaissez-vous le magnifique restaurant Jiao? L’établissement qui se veut être un Dim Sum bar, a ouvert ses portes, il y a quelques semaines, dans le Vieux-Montréal et je dois dire que je suis tombée sous le charme, dès mon arrivée. D’abord, le décor me transporte en quelque part entre Shanghai et New York. Le bar central décoré de grandes lanternes chinoises au plafond est accueillant et c’est idéal pour retrouver une amie ou son amoureux. Parlons bouffe. Leur spécialité est sans aucun doute les fameux dumplings et des plats de la cuisine chinoise revisités. Les assiettes présentées en formule « tapas » se dégustent parfaitement en groupe et c’est tant mieux, puisque j’aime goûter à tout. Laissez-vous tenter par Cheung Fun : un rouleau de nouille de riz avec homard, caviar et you tiao (long beignet frit chinois). J’ai particulièrement adoré leur poulet frit Général « Jiao », croquant à l’extérieur et tendre à l’intérieur. Finalement, vous ne pouvez passer à côté du saké ou encore des cocktails signatures de la maison. Allez, partez à l’aventure en Chine, mais sans prendre l’avion! (399 rue Notre-Dame Ouest, Montréal)

BOIRE : La vodka est le « nouveau noir »

Photo courtoisie

Une vodka noire...Du jamais vu! En effet, Hounds Vodka est une formule exclusive de minéraux fulviques et une infusion d’acide humique et toute cette science nous vient de Terre-Neuve. La marque de spiritueux a poussé les limites en transformant le liquide clair en liquide noire et je vous le dis, c’est impressionnant. La texture veloutée nous donne le choix de le déguster seule, sur glace ou encore dans un cocktail. D’ailleurs, coup de cœur pour la recette de The Silhouette, servi dans un verre à Martini avec Hounds Vodka, Gin London Dry et l’apéritif Lillet blanc. Impossible de ne pas épater la galerie! (Disponible à la SAQ, depuis le début du mois d’août)

SORTIR : L’aventure au sommet à Wanderlust

Photo courtoisie

Cela fait déjà quelques fois, que je vous parle de yoga, dont le Lolë White Tour la semaine dernière. En fait, c’est que les événements de yoga sont rassembleurs et plus jetset que l’on pense! Ce week-end, on sort donc de la ville, pour se rendre à la plus grande convention de yoga aux environs de Montréal : le Festival Wanderlust. L’édition 2018, qui se déroulera dans le décor enchanteur des montagnes de Tremblant, nous promet encore une programmation vibrante avec des sessions de yoga, de conférences et de méditation, mais aussi des ateliers de nutrition, de plein air et des spectacles de musique. Profitez de votre passage pour un week-end de détente ultime entre filles, au site bucolique du Fairmont Tremblant et surtout à découvrir leur nouveau restaurant de fine gastronomie Choux Gras. (Pour toute la programmation, visitez le www.wanderlust.com/tremblant- 3045 Chemin de la Chapelle, Mont-Tremblant)