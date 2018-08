Des brownies gratuits dans toutes les succursales de Juliette et Chocolat

Oui, oui! Pas besoin de passer chez l’optométriste. Vous avez très bien lu.

Juliette & Chocolat offrira des brownies à ceux qui visiteront ses succursales le 24, 25 et 26 août prochain.

Une publication partagée par Juliette & Chocolat (@juliette_chocolat) le 22 Août 2018 à 7 :45 PDT

Les gourmands auront le choix entre deux sortes de gâteaux : tiramisu et matcha. Après y avoir goûté, vous pourrez aller voter pour votre préféré sous une publication Facebook de Juliette & Chocolat qui sera faite à ce sujet le 24 août. Le brownie qui récoltera le plus de votes après les trois jours sera par la suite ajouté au menu de façon permanente.

Une publication partagée par Juliette & Chocolat (@juliette_chocolat) le 13 Août 2018 à 10 :02 PDT

Attention, ce sera seulement un brownie par personne jusqu’à épuisement des stocks. Donc, n’attendez pas trop avant d’y aller et surtout allez-y en duo afin de pouvoir prendre une bouchée de chacune des sortes!

Une publication partagée par Juliette & Chocolat (@juliette_chocolat) le 17 Juil. 2018 à 10 :26 PDT

Bonne dégustation!

