Ça fait peur, ça fait sourire ou ça fait méditer. Nous sommes plus de 7 milliards et demi sur la planète et ça ne cesse d’augmenter. Par exemple, hier vers midi, donc en une demi-journée, 190 000 bébés étaient venus au monde. Dans le même laps de temps, 80 000 personnes sont décédées. Allons-nous finir par manquer de place ? Ça doit être pour ça qu’on bâtit en hauteur.

Il y a deux semaines, on m’a chipé mon cellulaire. Je réalise que je ne suis pas exactement tout seul à renouveler. Quotidiennement, sur cette terre, il se vend 6 millions de téléphones mobiles. C’est de l’antenne mon ti-Ben. Et, c’est pour ça que tous les jours, il s’envoie 250 milliards de courriels dans le monde. Ces chiffres sont fascinants.

830 millions de personnes sont sous-alimentées alors que 712 millions sont obèses. Tous les jours, plus de 20 000 personnes meurent de faim.

Tous les jours, on pompe 50 millions de barils de pétrole, et à ce rythme, dans 44 ans, il n’y en aura plus. Préparez-vous, les dernières gouttes ne seront pas données.

Chaque année, tous les pays du monde produisent 100 millions de bagnoles et deux fois plus de vélos.

Quel est l’aliment le plus consommé sur cette terre ? Les frites, suivies du fromage. Chaque seconde dans le monde, il se boit 4000 litres de Coca-Cola. Dans le même espace de temps, la population mondiale avale 4600 tasses de café. Dans la même seconde, 9,5 kilos de Nutella sont bouffés. Je n’ai rien sur le jus d’orange.

Une petite compagnie qui va bien et depuis un bon bout, c’est Heinz qui vend 650 millions de bouteilles de ketchup par année en n’incluant pas les 6 milliards de petites enveloppes individuelles.

Y’a du monde à’ messe, à la mosquée, à la synagogue, au temple et autres...

L’enveloppe de ketchup est la plus vendue et... même pas de timbre.