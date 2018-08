La rentrée scolaire approche. Voici quelques stratégies pour économiser temps et argent.

Les trois quarts des parents magasinent en septembre (contre 21 % en juin et juillet), 80 % cherchent les meilleurs rabais, 61 % établissent un budget, 41 % sensibilisent leurs enfants à ce budget et 27 % les laissent participer au magasinage en ligne, selon un sondage récent commandé par Ebates.ca.

En 2017, la moyenne des dépenses par ménage pour les fournitures scolaires (ayant au moins un enfant fréquentant le primaire ou le secondaire) est de 219 $. La rentrée 2017 aurait généré 311 M$ de ventes au détail, selon le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD), selon un sondage de la firme Altus. Ces chiffres varient peu d’une année à l’autre.

Les parents achètent majoritairement dans des chaînes importantes de magasins à rayons (84 %), comme Dollarama, Walmart et Bureau en gros, 14 % dans les pharmacies, autant dans les librairies et papeteries, et 2 % ailleurs, selon le CQCD. Ces habitudes ne sont pas si avantageuses.

Voici comment tirer votre épingle du jeu :